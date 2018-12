Die Fans von Janni (28) und Peer Kusmagk (43) können aufatmen! Das Adam sucht Eva-Traumpaar hatte vergangene Woche für Krisen-Gerüchte gesorgt, weil es kurz nach dem Beginn seines Europa-Trips plötzlich getrennte Wege ging. Die Surferin und ihr Sohn machten auf Fuerteventura Halt, während der Familienvater allein weiter zog. Doch die junge Mama gab direkt Entwarnung: Es gebe keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Und tatsächlich: Nun sind die drei endlich wieder vereint und strahlen um die Wette!

Auf ihrem Instagram-Account postet Janni am Samstag ein Foto mit ihren beiden Männer. Die lächelnde Gesichter des Trios beweisen: Zwischen ihnen ist alles in bester Ordnung. Allerdings lässt der Kommentar vermuten, dass auch in ihrem Liebesleben nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen herrscht: "Liebe ist wie ein Himmel mit Sternen, mal ist er blau und man sieht sie nicht. Doch sie sind immer da." Momentan befinden sich Janni, Peer und Emil-Ocean (1) in einem Ski-Gebiet in den französischen Alpen und fühlen sich dort offenbar pudelwohl. "Wir sind ganz verliebt in diesen magischen Ort", schwärmt die 28-Jährige.

Die Follower der beiden sind jedenfalls total erleichtert und freuen sich riesig über die Familien-Reunion. "Ich bin froh, dass ihr wieder vereint seid" oder "Gott sei Dank, Peer ist wieder bei Euch beiden", kommentieren die User.

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk, Emil-Ocean und Janni Hönscheid

Instagram / jannihonscheid Janni Hönscheid, Peer Kusmagk und Emil-Ocean

Ralf Succo/WENN.com Peer Kusmagk und Janni Hönscheid

