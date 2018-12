Wird der Kardashian-Clan doch noch Weihnachtsstimmung verbreiten? Eigentlich dachten die Fans von Kim Kardashian (38), Kylie Jenner (21) und Co., dass sie dieses Jahr auf die traditionelle Xmas-Karte der berühmten Rasselbande verzichten müssten – die Ladys sollen entschieden haben, mit diesem Brauch zu brechen, da das Fotoshooting im vergangenen Jahr für einen Mega-Streit in der Familie gesorgt hatte. Jetzt macht Kim allerdings via Social Media Andeutungen, dass sie trotzdem einen Versuch unternommen habe, alle vor die Linse zu bekommen!

"Ok, ich habe alle meine Schwestern und meine Mom am Set versammelt! Ich versuche, sie mit einem Weihnachtskarten-Shooting zu überraschen", berichtete die Make-up-Mogulin auf Twitter. Eine wichtige Person fehle aber in der üblichen Runde: "Kanye ist nicht in der Stadt", schrieb Kim weiter und setzte einen weinenden Smiley daneben. Ob die Kardashian-Jenner-Girls die festliche Tradition nun abgewandelt und dieses Mal ohne Männer posiert haben?

In Kylies Instagram-Story sah es zumindest ganz danach aus: Die Mutter der kleinen Stormi Webster filmte sich und ihre Schwestern kurz nach Kims Posting in zusammenpassenden weißen Outfits! Auch für die vergangenen Grußkarten hatte die gesamte Family sich stets in einen aufeinander abgestimmten Look gehüllt – 2017 war es eine Kombination aus Jeans und weißen T-Shirts.

Roy Rochlin/Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

Dimitrios Kambouris/ Getty Images Kris, Kendall und Kylie Jenner und Kim Kardashian auf dem "The Business of Fashion"-Dinner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Dezember 2018

