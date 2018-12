Fans des Kardashian-Jenner-Clans müssen jetzt ganz tapfer sein. Es sieht so aus, als würde 2018 mit gleich mehreren Festtags-Traditionen gebrochen – und die Gründe dafür lassen sich durchaus nachvollziehen. Der wohl größte Verlust, den Kim Kardashian (38) West jetzt im eigenen WWK-Pop-Up-Shop in Costa Mesa, Kalifornien, verkündete: Das Shooting für die berühmte Weihnachtskarte der Familie ist abgesagt! Dieses Jahr wird es keine Aufnahmen geben.

"Ich muss sagen, das liegt auch an unserer Karte vom vergangenen Jahr, die uns wirklich übel mitgespielt hat", gesteht die 38-Jährige laut E! News. "Das war so dramatisch. Kris Jenner (63) hat aufgegeben", fügt sie hinzu. Viele Keeping up with the Kardashians-Fans dürften die Szene zwischen Kim und Kourtney (39) noch gut im Gedächtnis haben. Die Schwestern fetzten sich vor ihrer Mutter derart heftig um den Shooting-Termin, dass Kim schließlich rief: "Niemand will dich in diesem f***ing Shooting haben." Woraufhin Kourtney beleidigt die Villa verließ.

Wie Kim von dem Portal weiter zitiert wird, gibt es aber noch einen weiteren Grund für die Absage: Clan-Mutter Kris habe einfach keine Energie mehr, ihre vielen Kinder und Enkelkinder in den Griff zu bekommen.

Pascal Le Segretain / Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin und TV-Star

Anzeige

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kim und Kourtney Kardashian in New York

Anzeige

Frederick M. Brown/Getty Images Khloe, Kourtney und Kim Kardashian mit Kris und Kylie Jenner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de