Jetzt wurde auch der letzte Finalist gekürt! Am kommenden Samstag ist es so weit – das große Finale von Das Supertalent flimmert über die TV-Bildschirme Deutschlands. Dort werden die verbliebenen zwölf Künstler um den begehrten Titel und das stolze Preisgeld von 100.000 Euro kämpfen. Bisher standen nur die Top elf der Teilnehmer fest. Den letzten Platz in der Endrunde vergaben die Zuschauer per Online-Voting an einen der vier Herzenskandidaten der Juroren: Nun ist ihre Entscheidung gefallen!

Das gab der Sender RTL bekannt: Alles-Schlucker Stevie Starr konnte die meisten Stimmen ergattern und bekommt die Chance, das Supertalent 2018 zu werden! Somit stimmten die User für Dieter Bohlens (64) Favoriten. Stevie wird sich unter anderem gegen das seiltanzende Wunderkind Ameli Bilyk, Geräuschimitator Gennady Papizh und Feuerkünstler Hannes Schwarz behaupten müssen.

Auch im Finale werden die Zuschauer das Sagen haben – das Talent mit den meisten Telefonanrufen wird am Ende gewinnen. Wie Stevie in der alles entscheidenden Endrunde abschneiden wird, können die Zuschauer am 22. Dezember ab 20:15 Uhr auf RTL mitverfolgen.

MG RTL D / Morris Mac Matzen "Das Supertalent"-Finalist Stevie Starr

MG RTL D / Morris Mac Matzen "Das Supertalent"-Finalistin Ameli Bilyk

