Diesen Moment werden Janni (28) und Peer Kusmagk (43) wohl nicht so schnell vergessen! Nach ihrer Reise durch Europa kehrte das TV-Traumpaar gemeinsam mit Sohnemann Emil-Ocean (1) vor wenigen Tagen in seine Wahlheimat Potsdam zurück. Dort wollte es sich die kleine Familie während der Weihnachtsfeiertage so richtig gemütlich machen. Bei Ankunft in ihrem Haus stellten die Promi-Eltern jedoch fest, dass sich Einbrecher während ihrer Abwesenheit Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft hatten. Gegenüber Promiflash verraten sie, was ihnen als Erstes durch den Kopf ging!

Peer erinnert sich noch genau an die Situation, als seine Frau Janni den Einbruch bemerkte. "Wir haben die Wohnungstür aufgeschlossen und haben das total verwüstete Haus gesehen. Janni fragte unter Schock, ob wir das so chaotisch verlassen haben – und sagte dann: 'Peer, hier stimmt irgendetwas nicht'", schildert der Moderator die Ereignisse auf Promiflash-Anfrage. Die Einbrecher hätten das gesamte Haus durchwühlt und sogar die bereits verpackten Weihnachtsgeschenke aufgerissen.

Zum Zeitpunkt des Einbruchs befand sich die Promifamilie in den Alpen. Janni und Peer erwägen nun, über die Feiertage dorthin zurückzukehren. "Wir stehen noch ziemlich unter Schock und wollen Weihnachten nach diesem Vorfall nicht zu Hause verbringen. Ob wir Weihnachten im Schnee oder am Meer verbringen, haben wir allerdings noch nicht entschieden", erläutert das Paar sein aktuelles Gefühlschaos.

Star Press / AEDT Janni und Peer Kusmagk bei der "Beat it"-Premiere in Berlin

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk mit ihrem Sohn Emil-Ocean in Frankreich

Anzeige

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk mit ihrem Sohn in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de