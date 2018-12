Schock für Janni (28) und Peer Kusmagk (43)! Die Weltenbummler sind ständig unterwegs – erst kürzlich begaben die Profi-Surferin und ihr Mann sich gemeinsam mit Sohnemann Emil-Ocean (1) auf eine große Europareise. Wenig später brachen die drei ihren Trip jedoch ab. Kurz darauf ging es für die Rasselbande nun für einen weiteren Urlaub in die französischen Alpen. Jetzt wurde bekannt: Während sie verreist waren, wurde bei Janni und Peer eingebrochen!

Das berichtete das Paar nun gegenüber Bild. "Als wir zurückkamen dann der Schock. Alles durchwühlt!", schilderte der Peer und erklärte weiter: "Die Woche vor Weihnachten haben wir uns natürlich anders vorgestellt." Ihre Nachbarn habe es ebenfalls getroffen. Die Täter hätten die Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zu ihrem Haus in Potsdam verschafft. Sogar die bereits verpackten Weihnachtsgeschenke hätten sie aufgerissen. „Es geht gar nicht darum, ob etwas fehlt. Es ist einfach ein schlimmes Gefühl, dass jemand in deinem Haus war und alles durchwühlt hat!“, erzählte der 43-Jährige.

"Nicht auszudenken, wenn wir beim Einbruch im Haus gewesen wären", führte Peer weiter aus. Vor lauter Sorge ändern Janni und ihr Gatte jetzt auch ihre Pläne für die Feiertage: „Wir werden Weihnachten nicht in unserer Wohnung verbringen. Die ist gerade nicht der friedliche Ort für uns.“ Sie würden nun lieber ans Meer fahren.

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid und Peer Kusmagk

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk mit ihrem Sohn Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean, Janni und Peer Kusmagk in den französischen Alpen

