Die Schlagerwelt hat ein geliebtes Traumpaar weniger: Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) bestätigten am heutigen Abend nach zehn gemeinsamen Jahren wie aus dem Nichts ihr Beziehungsende. Doch damit nicht genug: Kurz nach den Liebes-Aus-Schlagzeilen wurde bekannt, dass die Sängerin tatsächlich schon wieder auf Wolke sieben schwebt. Jetzt sind erste Schnappschüsse des neuen Freundes aufgetaucht und die beweisen – er ist ziemlich heiß!

Groß, durchtrainiert, dunkelhaarig und ein starker Blick – das ist Thomas Seitel! Der Diplom-Sportwissenschaftler gehört schon seit Längerem zur Bühnen-Crew der Musikerin und sorgt mit seinen akrobatischen Performances wohl nicht nur bei seiner neuen Freundin für Schnappatmung. Helene, die dafür bekannt ist, ihr Privatleben in der Regel aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, gibt auch jetzt nicht viele Details preis, bestätigte aber auf Instagram, wieder verliebt zu sein: "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen."

Auch Ex-Freund Florian weiß bereits, dass die 34-Jährige wieder in festen Händen ist und freut sich riesig für seine einstige Liebste. "Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche", schreibt er in einem liebevollen Statement auf seinem Instagram-Profil.

Angela Weiss / Getty Images Thomas Seitel, Tänzer

Getty Images Thomas Seitel, Akrobat und Tänzer von Helene Fischer

ARD /JürgensTV/ Dominik Beckmann Florian Silbereisen und Helene Fischer, Das große Fest der Besten 2018

