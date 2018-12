Schmacht-Alarm! Erst vor wenigen Stunden gaben Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) ihre Trennung bekannt – nun kommen auch schon immer mehr Details über den neuen Freund der Schlagerkönigin ans Licht. Ja, richtig gehört, die 34-Jährige ist wieder in love! Thomas Seitel heißt der neue Mann an ihrer Seite und gehört zur Bühnen-Crew der Sängerin. Die beiden stehen sich schon seit Längerem sehr nahe, denn Helenes Leben hängt während Konzerten quasi in Thomas' Hand – das verriet der Tänzer höchstpersönlich Anfang des Jahres in einem TV-Beitrag.

Thomas ist nicht nur Tänzer, sondern auch Luftakrobat und während Helenes spektakulären Performances für ihre Sicherheit verantwortlich. "Ich bin ihr Halt [...]. In dem Moment bin ich für zwei Menschenleben verantwortlich", erzählte der Diplom-Sportwissenschaftler laut RTL in einer Sendung des Hessischen Rundfunks. Als er einmal angegangen hat, über die Musikerin zu sprechen, scheint er gar nicht mehr aus dem Schwärmen herauszukommen. "Ihren Brustkorb vibrieren zu merken, wenn sie singt, ist schon sehr eindrucksvoll [...]. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß in der Luft."

Schweißen solche atemberaubende Stunts in der Luft womöglich zusammen? Feststeht jedenfalls, dass Helene und ihr Ex-Freund Florian schon getrennt waren, als sich die Powerfrau neu in ihren Tänzer verliebte.

Florian Ebener / Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Anzeige

Getty Images Helene Fischer bei einem Konzert 2013

Anzeige

Getty Images / Jens Schlueter Helene Fischer und Florian Silbereisen beim "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de