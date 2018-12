Colin Kroll, Mitbegründer der Video-Plattform Vine, wurde vergangenen Sonntag tot in seiner Wohnung aufgefunden. Woran der 34-Jährige gestorben ist, ist noch nicht offiziell bestätigt. Doch vermutlich soll eine Überdosis die Ursache für den Tod des IT-Experten gewesen sein. Ob seine Freundin mehr Licht ins Dunkel bringen kann? Sie meldete sich jetzt zum ersten Mal nach dem Tod ihres Partners zu Wort und bestätigte: Sie und der Unternehmer hätten in der Nacht davor Rauschmittel konsumiert!

Laut TMZ habe Colins Partnerin gegenüber den Ermittlern gesagt, dass sie am Freitag vor seinem Tod zum letzten Mal bei ihm gewesen sei. In dieser Nacht hätten sie Kokain und Heroin zu sich genommen. Sie sagte weiter aus, dass sie Colins Wohnung am Samstagmorgen verlassen hätte – zu diesem Zeitpunkt sei der New Yorker noch am Leben gewesen und es sei ihm gut gegangen. Nachdem sie jedoch den gesamten restlichen Tag nichts mehr von ihm gehört hatte, habe sie die Polizei alarmiert, die ihren Freund schließlich tot aufgefunden hätte.

Auch Colins Vater behauptete in einem Interview ebenfalls, dass sein Sohn ein Drogenproblem gehabt habe. Er glaube, dass sein Wohnort New York seinem Sohn nicht gutgetan hätte. "All das führt dazu, zu viele oder schlechte Drogen zu nehmen und eine Überdosis zu erleiden", erklärte er weiter.

Getty Images Colin Kroll bei einer Preisverleihung

Steven Lawton/Getty Images for Variety Colin Kroll, 2014

Getty Images Lil Jon und Colin Kroll bei den Variety Breakthrough of the Year Awards



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de