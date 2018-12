Auch die kleinsten britischen Royals kommen in Weihnachtsstimmung! Am Mittwoch läutete Queen Elizabeth II. (92) mit ihrem traditionellen Lunch vor den Festtagen die besinnliche Zeit ganz offiziell ein. Ihre Söhne, Enkel und Urenkel versammelten sich auf ihrem Landsitz in Sandringham, der der Ort ihrer Wahl für die Feiertage ist. Natürlich dürfen Prinz George (5) und Schwesterchen Charlotte (3) dabei nicht fehlen!

Die Fotografen knipsten Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) bei der Ankunft mit ihren beiden älteren Kindern – von Baby Louis ist dagegen keine Spur. Umso goldiger dafür seine Geschwister, auch wenn der kleine George nicht so ganz begeistert wirkt – das gute Essen dürfte den Racker wieder besser gestimmt haben! Schwester Charlotte sitzt vorbildlich neben ihm auf dem Rücksitz. Die meiste Action zeigt aber Mama Kate neben Fahrer William: Die Dreifach-Mom schenkt den Fotografen nicht nur ein Winken, sondern vor allem ein strahlendes Lächeln!

Williams Bruder Prinz Harry (34) hatte natürlich seine schwangere Gattin im Schlepptau – wie Herzogin Meghan (37) ihren wachsenden Babybauch dieses Mal in Szene gesetzt hat, blieb auf den Paparazzi-Pics leider verborgen. Neben den direkten Nachkommen der 92-jährigen Monarchin wie Prinz Charles (70) suchten auch einige etwas entferntere Verwandte ihren Landsitz zum Lunch auf. Unter anderem waren Zara Tindall (37) mit ihrem Mann Mike Tindall (40), Gräfin Sophie von Wessex und die Schwestern Prinzessin Beatrice (30) und Prinzessin Eugenie (28) mit von der Partie.

MEGA Familienfoto von Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

James Whatling / MEGA Herzogin Kate mit ihren Kids auf dem Weg zum Weihnachts-Lunch der Queen

James Whatling / MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan auf dem Weg zum Weihnachts-Lunch der Queen

SplashNews.com Prinz William und Herzogin Kate mit Prinz George und Prinzessin Charlotte

