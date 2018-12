Auch Deutschlands Promi-Welt kam an dieser Hammer-Nachricht nicht vorbei: Am Mittwochabend gaben Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) offiziell und völlig überraschend ihre Trennung bekannt. Über zehn Jahre lang galt das Duo als eins der schönsten Paare der Schlagerszene. Nun gehen sie zwar getrennte Wege, verlieren dabei aber nicht den Respekt füreinander – mit dieser Haltung begeistern sie Fans und TV-Stars gleichermaßen!

Auf ihrem Instagram-Account postete Helene am Abend ein Statement, in dem sie von der Trennung und dem neuen Mann an ihrer Seite sprach. Worte, die bei der Community bestens ankamen: Unter anderem kommentierten Jessica Paszka (28), Frauke Ludowig (54) und Kim Hnizdo (22) das Posting mit Herzchen-Emojis. "Das Wichtigste jetzt ist der gegenseitige Respekt", fügte Moderatorin Annett Möller (40) hinzu. Glückwünsche für den öffentlichen Schritt gibt es von Rebecca Mir (26) und Julian Stoeckel (31). "Nichts als Liebe für euch", schrieb Giovanni Zarrella (40) unter das Abschieds-Pärchenfoto der Sängerin.

Erwartungsgemäß mischen sich auch zahlreiche enttäuschte Stimmen unter die Kommentare – das Ende so einer Bilderbuch-Liebe hinterlässt eben auch Fan-Schmerz! "Obwohl mein Herz gerade leicht gebrochen ist, wünsche ich euch beiden alles Glück der Welt", versicherte ein Supporter der Schlager-Queen.

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion Annett Möller auf der Fashion Platform Düsseldorf im Januar 2017

Getty Images Giovanni Zarrella in Berlin

Instagram / helenefischer Helene Fischer und Florian Silbereisen, Schlager-Stars

