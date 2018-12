Was für eine erwachsene Geste! Seit wenigen Minuten ist es traurige Gewissheit: Florian Silbereisen (37) und Helene Fischer (34) haben sich getrennt – und das schon vor Wochen. Von Trennungsschmerz und Eifersüchteleien fehlt aber bislang jede Spur, das Liebes-Aus der beiden könnte sogar kaum harmonischer sein. Und das, obwohl Helene sogar schon wieder in einer neuen Beziehung ist. Für Ex Florian offenbar gar kein Problem – denn er wünscht Helene und dem neuen Mann an ihrer Seite nur das Beste.

"Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche", schreibt der Musiker in einem offenen Brief, den er auf Facebook veröffentlichte. Florian spricht hier von Thomas Seitel, einer von Helens Tänzern, der der Schlager-Königin offenbar gehörig den Kopf verdreht hat.

Böses Blut fließt zwischen den einstigen Turteltauben also überhaupt nicht. Im Gegenteil: Das Musiker-Duo will sogar weiterhin zusammenarbeiten. "Helene und ich sind nun kein Liebespaar mehr, doch wir haben nach wie vor gemeinsame Pläne: Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren", erläutert der Klubbb3-Sänger weiter.

Cinamon Red/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" 2017

Getty Images Florian Silbereisen, Schlagersänger

ARD /JürgensTV/ Dominik Beckmann Florian Silbereisen und Helene Fischer, Das große Fest der Besten 2018

