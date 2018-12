Seit gestern Abend ist es offiziell: Thomas Seitel ist der neue Partner an der Seite von Helene Fischer (34)! Schon seit einiger Zeit ist der Diplom-Sportwissenschaftler fester Bestandteil der Bühnen-Crew der Schlager-Königin und sorgt sich als Luft-Akrobat höchstpersönlich um die Sicherheit seiner Angebeteten. Den Fans der "Atemlos"-Interpretin brennt vor allem eine Frage auf der Seele: Seit wann geht das schon zwischen den beiden? Ende Oktober sprach der sportliche Schnuckel noch von einem "rein beruflichen" Verhältnis!

Über ein Jahr lang haben Thomas und die 34-Jährige zusammen geschwitzt und in 70 Shows miteinander performt – reichlich Zeit, um sich näher kennenzulernen. In einem Interview vom 30. Oktober in der HR-Show hallo hessen beharrte der Hottie allerdings noch darauf, dass ihre Beziehung rein beruflicher Natur sei. "Das Ganze ist natürlich nur ein Arbeitsverhältnis. Und natürlich muss sie mir nahekommen in der Luft, denn sie möchte ja nicht, dass die fällt. Und ich auch nicht", antwortete er auf die Frage, ob ihr damaliger Freund Florian Silbereisen (37) nicht manchmal eifersüchtig werde.

Aus dem Schwärmen über den blonden Wirbelwind kam Thomas dennoch kaum heraus und er erinnerte sich an den Tag, an dem sie einander zum ersten Mal begegneten. "Ich war unglaublich aufgeregt", gab er zu. "Nachdem wir fertig waren, meinte sie: 'Oh, das fühlt sich aber einfach gut und irgendwie so selbstverständlich an'", hieß es weiter. Wie lange die beiden denn nun schon ein Paar sind, ist aktuell noch nicht bekannt.

ActionPress Thomas Seitel und Helene Fischer im September 2018

Anzeige

ActionPress Helene Fischer und Thomas Seitel im September 2018

Anzeige

Starpress/WENN.com Thomas Seitel und Helene Fischer im Januar 2018

Anzeige

Würdet ihr gerne mehr zu Helene und Thomas erfahren? Ja, unbedingt! Nein, nicht wirklich Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de