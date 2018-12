So harmonisch und gesittet verläuft wohl nur selten eine Trennung! Während einer gemeinsamen Tour im Jahr 2008 hatten sich Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) ineinander verguckt – zehn Jahre später ist nun plötzlich alles aus. Doch von einem bitterbösen Rosenkrieg sind die einstigen Turteltauben ganz weit entfernt. Trotz Liebes-Aus stehen sich die beiden immer noch sehr nahe und widmen dem jeweils anderen sogar liebevolle Zeilen im Netz.

"Wir haben uns zehn Jahre Respekt, bedingungslosen Zusammenhalt, Harmonie, Treue, Freundschaft und Liebe geschenkt und das spiegelt sich jetzt auch in unserer Trennung wider. Wir gehen hier als Freunde gestärkt raus [...]. Nichts und niemand kann uns erschüttern", hält Helene in einem emotionalen Statement auf Instagram fest. Dazu postet sie einen Schnappschuss, auf dem sich die beiden Sänger freudestrahlend tief in die Augen blicken. Auch Florian meldet sich zu Wort – und seine Worte an seine Ex gehen wirklich ans Herz.

"Wir haben uns gegenseitig immer unterstützt. Wir sind gemeinsam erwachsen geworden. Ein Leben ohne Helene könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen", lauten die liebevollen Worte des 37-Jährigen auf Facebook. Er und Helene seien zwar kein Liebespaar mehr, dafür aber Freunde fürs Leben, die noch gemeinsam Großes vorhätten: "Wir haben nach wie vor gemeinsame Pläne: Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame TV-Show präsentieren [...]. Ihr werdet uns also auch weiterhin gemeinsam ertragen müssen."

P.Hoffmann/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Heimlich! Die große Schlager-Überraschung"

Instagram / helenefischer Helene Fischer und Florian Silbereisen, Schlager-Stars

Getty Images Florian Silbereisen und Helene Fischer beim Oktoberfest 2008

