Mirja du Mont (42) ist in großer Trauer. Diese Woche offenbarte das Model mit einem emotionalen Statement im Netz, dass sie den Verlust einer engen Freundin zu verkraften hat. Woran ihre befreundete DJane starb und wer sie genau ist, ließ die Ex von Schauspieler Sky du Mont (71) offen, ließ jedoch durchblicken, wie tief der Schmerz bei ihr sitzt. Jetzt berichte Mirja von der Beerdigung ihrer Bekannten.

Auf Instagram wandte sich die zweifache Mutter mit einem rührenden Post an ihre Follower. Zu sehen ist dabei ein Schwarz-Weiß-Bild der Verstorbenen, worauf die Musikerin voller Lebenslust am Mischpult steht und mit dem Beat mitgeht. "Heute haben wir Abschied von dir genommen, mein Engel. Wir sehen uns wieder! Nie werde ich diesen Geburtstag vergessen, an dem du für mich aufgelegt hast", fügte sie ihrem Social-Media-Beitrag hinzu.

Die Fans der Blondine trauerten mit ihr und drückten der 42-Jährigen ihre Anteilnahme aus. "Herzliches Beileid", kommentierten zahlreiche User. Einige versuchten auch Mirja aufzubauen: "Du kannst sicher sein, der Himmel hat noch einen Engel" oder "In unseren Herzen lieben und in unseren Gedanken Leben sie weiter", schrieben sie unter das Bild.

