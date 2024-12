Janine Kunze und Mirja glänzen bei Mode-Event mit Töchtern

Mirja du Mont (48) und Janine Kunze (50) wissen, wie sie sich in Szene setzen. Bei einem Mode-Event in München treffen die Schauspielerinnen, die auch privat eng miteinander befreundet sind, aufeinander – und bringen ihre Töchter mit. Janines Tochter Lili-Mari nimmt ihre berühmte Mama als modisches Vorbild. "Meine Tochter Lili und ich haben oft den gleichen Modegeschmack. Ich trage gern weite Pullover, die Lili sich oft nimmt und trägt", erzählt Janine im Bild-Interview und fügt hinzu: "Manchmal suche ich wochenlang, bis ich meine Pullover dann endlich wiederfinde."

Das streitet Lili gar nicht erst ab: "Ja, ich stibitze manchmal Outfits von Mutti. Eigentlich ist das ganz cool, weil ich so selbst weniger Geld für Klamotten ausgeben muss. Ich mag gern knallige Farben wie Pink oder Lila." Dass sich die eigene Tochter am Kleiderschrank bedient, scheint ein Thema zu sein, das Mirja bekannt vorkommt: "Ab und zu findet Tara ein Outfit, das sie toll findet und ausleiht. Aber da meine Tochter in Berlin wohnt und ich in Hamburg, hat sie nicht so oft die Möglichkeit, in meinem Kleiderschrank zu stöbern." Das komme der 48-Jährigen gelegen, denn: "Ich mag das auch nicht so besonders."

Mirja und ihre Tochter Tara haben einen unterschiedlichen Kleidungsstil. Dass die Ex-Frau von Sky du Mont (77) gern Schwarz trägt, weckt in ihrem Nachwuchs eine unschöne Erinnerung. "Ja, Mutti hat ihren sehr eigenen Stil. Es gab schon Horror-Sachen, bei denen ich mich geschämt habe, dass sie das trägt. Zum Beispiel früher diese Baggy-Hosen, die so aussehen, wie reingesch…! Das war peinlich!", erzählt Tara lachend.

Instagram / janinekunzeofficial Janine Kunze und ihre Tochter Lili

Mirja du Mont und Tochter Tara

