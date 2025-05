Mirja du Mont verrät Geheimnis einer glücklichen Scheidung

Mirja du Mont (49) und Sky du Mont (78) haben nach ihrer Trennung im Jahr 2016 bewiesen, dass Scheidungen nicht zwangsläufig in Zwietracht enden müssen. Die Schauspielerin sprach kürzlich gemeinsam mit ihren Kindern Tara und Fayn mit Bild über ihre vorbildliche Beziehung zu ihrem Ex-Mann. "Das Tolle ist, dass Sky und ich supergut befreundet sind", verriet Mirja. So hätten sie sogar den 18. Geburtstag von Tochter Tara gemeinsam in London gefeiert. "Wir telefonieren oft, haben einfach ein super Verhältnis", fügte sie hinzu.

Das Erfolgsgeheimnis? "Das Ego runterschrauben und für unsere Kinder da sein! Ihnen gegenüber war es das Mindeste, was wir hätten machen können", erklärte die zweifache Mutter der Zeitung. Mirja betonte außerdem, dass sie nach der Trennung auf Ehegatten- und Kindesunterhalt verzichtet habe, was nach ihren Worten möglicherweise zur heutigen Harmonie beigetragen habe. Die Kinder wachsen seither in einer Atmosphäre auf, in der sie engen Kontakt zu beiden Elternteilen pflegen können. Sohn Fayn, der in Hamburg studiert, wechselt regelmäßig zwischen den Wohnsitzen seiner Mutter und seines Vaters. Schwester Tara lebt derweil in Berlin, wo sie in einer PR-Agentur arbeitet.

Privat bleiben Sky und Mirja eine feste Konstante im Leben ihrer Kinder. Doch ihren Nachwuchs loszulassen, sei der stolzen Mutter nicht ganz so leichtgefallen: "Es war gut, dass Tara als Erste ausgezogen ist. Dann war noch einer da. So wurde ich nicht gleich ganz mir selbst überlassen." Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: "Ich bin auch vom Typ her jemand, der sagt: Die werden mich nicht los! Egal, wo sie hinziehen, ich komme hinterher!" Ihre Kinder haben vieles von beiden Elternteilen mit auf den Weg bekommen: Während Tara und Fayn die Ordnungsliebe und Manieren von ihrem Vater übernommen haben, seien sie gleichzeitig genauso abenteuerlustig wie ihre Mutter.

Getty Images Mirja und Sky du Mont bei der Bambi-Verleihung in Wiesbaden, November 2011

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont und ihr Sohn Fayn du Mont im Juli 2024

