Sky du Mont und Ex-Frau Mirja posieren auf dem roten Teppich

Seit knapp zehn Jahren kein Paar mehr, aber trotzdem vertraut wie alte Freunde: Mirja du Mont (49) und ihr Ex-Mann Sky du Mont (77) zeigten sich vor wenigen Tagen gemeinsam auf dem roten Teppich. Anlass war die Eröffnung der Titanic-Ausstellung in Hamburg, zu der das einstige Ehepaar zusammen erschien. Arm in Arm posierten sie für Fotos und wirkten laut Gala dabei keineswegs wie zwei Menschen, die einst getrennte Wege gingen.

Dass die beiden Schauspieler nach ihrer Trennung ein gutes Verhältnis pflegen, ist längst kein Geheimnis mehr. Mirja erklärte bereits in der Vergangenheit, dass Treffen mit Sky für sie völlig unproblematisch seien. So war sie beispielsweise schon im November 2023 bei der Premiere von Tanz der Vampire, die auch ihr Ex-Mann besuchte. Im Gespräch mit RTL verriet sie damals: "Für uns ist das nichts Neues. Wir waren schon zusammen im Urlaub." Auch nach der Trennung sei der Kontakt nie abgebrochen, vor allem aus Rücksicht auf die gemeinsamen Kinder. Telefonate im Zwei-Tage-Rhythmus seien bei ihnen Normalität, so Mirja.

Ihre Freundschaft sorgte seit der Trennung 2016 immer wieder für Erstaunen. "Das hat uns irgendwie nie jemand geglaubt", sagte das Model im Januar 2024 gegenüber der Gala. Sky und sie hätten es immer geschafft, ihre Beziehung freundschaftlich fortzuführen. Während Sky inzwischen in einer neuen Partnerschaft mit Radiomoderatorin Julia Schütze ist, hält Mirja ihr Privatleben konsequent aus den Medien heraus.

RTL / Stefan Gregorowius Mirja du Mont, Schauspielerin

Getty Images Sky du Mont und Julia Schütze, November 2023

