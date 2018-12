Schwere Stunden für Mirja du Mont (42): Das Model trauert um eine verstorbene Freundin. Auf ihrem Social-Media-Kanal veröffentlichte die 42-Jährige mehrere emotionale Posts, in denen sie um ihre enge Vertraute weint – und mit sehr persönlichen Worten an das innige Verhältnis der beiden erinnert. Um wen es sich bei der Verstorbenen genau handelt, verrät sie zwar nicht, die Beiträge zeigen aber: Der Schmerz sitzt tief bei Mirja.

"In tiefer Trauer und Dankbarkeit, dass ich dich lieben durfte", schreibt Mirja in einer Instagram-Story – und ergänzte später in einer weiteren: "Ich vermisse dich so!" In einem anderen regulären Posting ließ sie ihrem Kummer freien Lauf: "Wo auch immer du jetzt bist, ich liebe dich. Aber das weißt du ja. Mir fehlen die Worte." Das Bild zeigt die beiden Freundinnen lachend und engumschlugnen. Dazu postete Mirja mehrere Herz-Emojis.

Ihre Fans sind in dieser schwierigen Phase ganz bei ihr. "Das ist ja schrecklich. Wünsche dir in diesen schweren Stunden viel Kraft. Mein Beileid", lässt einer ihrer Follower die tattoobegeisterte Mirja wissen. "Mein Beileid. Wie schrecklich, es tut mir so leid. Fühl dich gedrückt, viel Kraft für die kommende Zeit", kommentiert eine andere Person.

Instagram / mirja_du_mont Mirja du Mont, Musikerin

Anzeige

Instagram / mirja_du_mont Mirja Du Mont, Model

Anzeige

MG RTL D / Endemol Shine Mirja du Mont bei "6 Mütter"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de