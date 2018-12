Familienzuwachs bei den Kardashian-Jenners? Zumindest könnte jetzt noch ein Spross des berühmten Clans in das Rampenlicht rücken. Denn neben Kourtney (39), Kim (38), Khloe (34), Kendall (23) und Kylie (21) gibt es noch weitere, bisher unbekannte Verwandtschaft der Reality-TV-Stars. Darunter befindet sich auch ihre Cousine Natalie Zettel – die posierte jetzt erstmals bei der Eröffnung von Khloes Pop-Up-Shop für die Fotografen!

Bisher hat sich Natalie eher im Hintergrund der Kardashian-Familie aufgehalten. Nun zeigte sich die Cousine von Kim, Kylie und Co. das erste Mal zusammen mit Khloe und deren Mutter Kris Jenner (63) in der Öffentlichkeit. Sie unterstützte den Keeping up with the Kardashians-Star bei der Eröffnung ihres "Good American"-Pop-Up-Shops in Kalifornien. Khloe teilte das Bild auf Snapchat und schrieb dazu: "Meine wunderschöne und süße Cousine Natalie."

Natalie ist die Tochter von Kris' Schwester Karen Houghton. Die beiden hatten jahrelang ein schlechtes Verhältnis. Der Grund: Kris hatte ein Problem mit der Männerwahl ihrer Schwester, da diese oft einen Hang zu Drogen gehabt haben sollen. Mit dem Beef soll laut Daily Mail nun aber Schluss sein – der Kinder zuliebe.

Khloe, Kourtney, und Kim Kardashian, mit Kris und Kylie Jenner beim einem Cosmopolitan Event 2015

Kylie Jenner und ihre Cousine Natalie Zettel

Karen Houghton und ihre Tochter Natalie Zettel

