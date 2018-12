Hat Stevie Starr zurecht gewonnen? Am Samstagabend stand der Allesschlucker gemeinsam mit 11 Kontrahenten im großen Supertalent-Finale. Mit seiner fesselnden Performance konnte er am Ende neben Dieter Bohlen (64) und Co. auch die Zuschauer vor den Fernsehern von sich überzeugen – sie stimmten für den Briten, der somit die 100.000 Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen durfte! Doch sind die Promiflash-Leser ebenfalls der Meinung, dass Stevie den Sieg verdient hat?

Die Umfrage, was die Nutzer von Stevie als neues Supertalent halten, fiel sehr knapp aus – es steht beinahe 50:50! Von 5.055 Stimmen insgesamt (Stand 23.12.2018) voteten 58,2 Prozent (2.941 Stimmen) der Leser für ein klares "Ja, der Sieg ist absolut verdient!". Somit scheint zumindest die Hälfte von ihnen dem Schlucktalent den Titel zu gönnen. Die restlichen 41,8 Prozent (2.114 Stimmen) waren dann doch etwas überrascht von diesem Ausgang und hätten einen anderen Gewinner vermutet.

Auch Stevie war total überrumpelt, als das Ergebnis verkündet wurde! Siebenmal hatte er zuvor vergeblich sein Glück in der Show versucht. Im Netz bedankte er sich anschließend aus tiefstem Herzen bei seinen Unterstützern: "Nur ihr seid verantwortlich dafür, dass ich heute hier stehe", freute er sich in dem Instagram-Clip.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

Thomas Burg Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

MG RTL D / Morris Mac Matzen "Das Supertalent"-Finalist Stevie Starr

