Da war was los im großen Finale von Das Supertalent! Von der heißen Garderobe von Jurorin Sylvie Meis (40), über eine rasante Feuer-Show bis hin zu einer großen Überraschung für die durch eine Verletzung ausgeschieden Teilnehmerin war an diesem Abend alles dabei. Aber nur ein Kandidat konnte in der zwölften Staffel des außergewöhnlichen Talente Castings der Nachfolger von Alexa Lauenburger werden. Am Ende entschieden sich die Zuschauer für Stevie Starr!

Tatsächlich lag Jury-Chef Dieter Bohlen (64) mit seiner Einschätzung schon richtig: Der Engländer hatte es zusammen mit den Sängern Lorenzo Sposato und Mo'Voce in die Top Drei des Finales geschafft. Doch die extreme Leidenschaft des talentierten Schluckers und Ausspuckers, konnte letzten Endes auch das Publikum überzeugen. Schon direkt nach dem Auftritt konnten die Juroren nicht mehr an sich halten. "Ich muss sagen, es war heute wieder eine tolle Performance", lobt Bruce Darnell (61). Getoppt wurden die Lobeshymnen nur von Dieter selbst. "Ich finde es sensationell, wie gut er einfach ist. Ich würde ihn einfach für jede Show buchen. Stevie, ich liebe dich, das weißt du."

Der Sieger konnte sein Glück einfach nicht fassen. Schon zum siebten Mal stand der Allesschlucker vor der Jury – 2010 stand er sogar schon im Finale, ein Jahr später schaffte er es nur ins Halbfinale. Jetzt streicht der 55-Jährige nicht nur den Titel Supertalent 2018 ein, sondern darf sich auch 100.000 Euro Preisgeld freuen.

