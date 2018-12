Stevie Starr hat es tatsächlich geschafft! Am Samstagabend lief das große Finale der Talentshow Das Supertalent. Allesschlucker Stevie konnte sich mit seiner spektakulären Vorführung gegen seine elf Kontrahenten durchsetzen und gewann schließlich den begehrten Titel! Siebenmal hatte er zuvor vergeblich sein Glück vor der harten Jury versucht. In einem rührenden Statement meldete er sich jetzt zum ersten Mal zu Wort.

In einem niedlichen Instagram-Clip schüttete er nun sein Herz aus: "Ich will dem deutschen Publikum eine Million Mal danken", freute sich der Brite. Schließlich seien nur sie verantwortlich dafür, wo er jetzt stehe. Einen kleinen Witz ließ Stevie sich am Ende seiner Botschaft auch nicht nehmen: "Und ich schwöre, ich werde niemanden von euch schlucken!", witzelte das Supertalent 2018.

Auch Juror Dieter Bohlen (64) trug einen großen Teil dazu bei, dass Stevie überhaupt im Finale gelandet ist – der Poptitan stellte das Schlucktalent in der vorletzten Episode als seinen Herzenskandidaten auf, sodass er überhaupt erst von den Fans in die Endrunde gewählt wurde.

Thomas Burg Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

MG RTL D / Morris Mac Matzen "Das Supertalent"-Finalist Stevie Starr

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Das Supertalent"

