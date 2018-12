Süßes Geständnis nach über zwei Jahrzehnten! Sandra Bullock (54) ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Für ihre Rolle im Film "Blind Side" bekam sie sogar einen Oscar. Vermutlich hat sie ihren Ruhm ihrer Rolle in "Speed" zu verdanken. Denn mit diesem Film gelang ihr an der Seite von Keanu Reeves (54) der Durchbruch. 25 Jahre ist der Kultfilm mittlerweile her und die Schauspielerin gab nun zu, dass sie damals in ihren Co-Star verknallt war!

Sandra Bullock stattete Talk-Masterin Ellen DeGeneres (60) einen Besuch ab und sprach mit ihr über ihre größten Filmerfolge. Als ihr Ellen ein Bild von ihr und Keanu in "Speed" zeigte, wird die 54-Jährige ganz verlegen. "Ich denke darüber nach, wie süß Keanu war … und wie gutaussehend er war", gestand die brünette Schönheit. Doch Ellen will es genau wissen und fragte Sandra, ob zwischen den Schauspielern jemals etwas gelaufen sei. "Wir haben uns nie gedatet. Ich glaube, ich habe etwas an mir, das er nicht mochte", verriet der Hollywoodstar lachend. Mittlerweile sind 25 Jahre vergangen und die beiden sind immer noch gute Freunde. Sandra ist überzeugt, dass die Freundschaft mit ihrem Kollegen so lange hält, weil sie nie eine Liaison hatten.

Mittlerweile ist Sandra glücklich vergeben an den Fotografen Bryan Randall. Seit 2015 sind die beiden ein Paar und kümmern sich gemeinsam um Sandras Adoptivkinder Louis und Laila.

Getty Images Sandra Bullock, Hollywoodstar

Getty Images Sandra Bullock und Keanu Reeves, 2006

Tim P. Whitby/Tim P. Whitby/Getty Images Sandra Bullock bei der Premiere zu "Oceans 8"

