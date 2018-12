Bei Sophia Vegas (31) und ihrem Partner Daniel Charlier werden an Heiligabend nicht nur die Geschenke für große Euphorie sorgen! Schon in wenigen Wochen wird die einstige Dschungelcamperin zum ersten Mal Mama. Nachdem sich ihr Babybauch zunächst gar nicht hatte zeigen wollen, kann die Blondine ihre üppige Kugel inzwischen ganz stolz präsentieren. Erst vor Kurzem verriet das Paar zudem: Sie bekommen ein Mädchen – und am heutigen Weihnachtsabend wollen sie sich auch endlich auf einen Namen für ihre Prinzessin einigen!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die OP-Liebhaberin nun einen neuen Liebes-Schnappschuss mit ihrem Freund und schrieb dazu ganz emotional: "Wir sind mittlerweile in der Endphase einen Namen für unsere kleine Tochter zu finden. Zum Heiligen Abend möchten wir den Namen entscheiden!" Liebevoll erklärte sie weiter, es gäbe nichts Schöneres, als die Vorfreude auf ihren Sonnenschein. Abschließend bat sie ihrer Follower um Inspiration: "Was sind eure Lieblingsnamen?"

Schon vor einiger Zeit hatte Sophia ihren Fans im Netz ihre drei Favoriten für den Rufnamen ihres Töchterchens verraten: Neben Amanda und Amelie stand auch Ariana auf der Liste der 31-Jährigen. Ginge es nach den Promiflash-Lesern, wäre die Entscheidung der werdenden Eltern ganz leicht – denn die tendierten in einer Umfrage klar zu Amelie!

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihr Partner Daniel Charlier

Anzeige

Schürmann, Sascha/ActionPress Daniel Charlier und Sophia Vegas beim "Promi Big Brother" -Finale 2018

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de