Hat er oder hat er nicht? Die Frage, ob Offset (27) Cardi B (26) betrogen hat, beschäftigt die Fans seit Monaten. Immer wieder gab es Gerüchte um Affären des Rappers. Schließlich zog Cardi einen Schlussstrich und verkündete die Trennung von dem Vater ihrer Tochter Kulture. Offset bestritt zuletzt insbesondere Gerüchte um einen Dreier mit Summer Bunni und Cuban Doll und flehte Cardi an, ihn zurückzunehmen. Doch nun packt Summer Bunni aus!

Summer Bunni erzählt HollywoodLife: Die Gerüchte über den Dreier? Alle wahr. Das ist nichts, weswegen man lügen sollte. […] Es ist schon raus, sag einfach die Wahrheit." Summer Bunni behauptet, sie und Offset hätten sich vor einem Jahr kennengelernt und noch am gleichen Abend Sex gehabt. Von da an hätten sie sich häufiger getroffen. Über Cardi haben die beiden scheinbar nie gesprochen. "Warum sollte ich fragen?", meint sie. Auch scheint Summer Bunni nur wenig Mitleid mit der betrogenen Cardi zu haben: "Ich verstehe schon, dass er verheiratet war und ich verstehe, dass das eine so ernste Sache ist. Aber eigentlich auch nicht, ich habe mich entschuldigt, aber das war natürlich nicht ernst gemeint."

Im Guten auseinandergegangen sind Offset und das Instagram-Model scheinbar nicht. Insbesondere seine Lügen hätten ihr wehgetan, erzählt sie: "Ich möchte, dass er weiß, dass meine Gefühle wirklich verletzt sind. Ich habe ihn nie angemacht, er hat mich angemacht."

Instagram / thesummerbunni Summer Bunni, US-Netz-Sternchen

MEGA Cardi B und Offset

Getty Images Offset und Cardi B in Los Angeles 2018

