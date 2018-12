An diese Regeln müssen sich die Royals an Heiligabend halten! Während die Bescherung im Rest des Landes traditionell erst am 25.12. stattfindet, dürfen sich die Mitglieder der britischen Königsfamilie bereits am Vorabend zu Weihnachten über ihre Geschenke freuen. Gemeinsam mit der gesamten königlichen Familie begeht die Queen (92) das Fest heute auf Schloss Sandringham. Doch wie erwartet erfolgt auch das Auspacken der Geschenke im Königshaus nach genauen Regeln und alter Tradition!

Die zahlreichen Päckchen der Windsors landen nicht wie bei anderen Familien unterm Christbaum – stattdessen werden die Geschenke auf Tischen gestapelt und nach Namen sortiert. Damit die Bescherung nicht im Chaos endet, bestimmt Prinz Philip (97), wer seine Präsente wann öffnen darf. Für ihre Weihnachtsüberraschungen müssen die Royals allerdings nicht besonders tief in die Tasche greifen. Eine weitere Regel der Queen besagt nämlich, dass unter dem Tannenbaum ausschließlich Scherzgeschenke erlaubt sind. Wie The Daily Star Online berichtet, soll Herzogin Meghan (37) der Monarchin im vergangenen Jahr beispielsweise einen singenden Plüschhamster geschenkt haben. Einige Jahre zuvor durfte sich die Königin angeblich auch über eine Badehaube mit der Aufschrift "Ain't Life A Bitch" (auf Deutsch: "Das Leben ist doch ein Miststück") von ihrem Enkel Prinz Harry (34) freuen.

Die Einzigen, die von dieser Regel ausgenommen sind, sind die Kinder. Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Co. dürfen heute Abend bereits ihre richtigen Geschenke auspacken. Auch für ihre Angestellten scheut die Queen keine Kosten und Mühen. Jeder ihrer 550 Palastmitarbeiter darf sich zu Weihnachten über einen Gutschein der Hausherrin freuen.

Getty Images Queen Elizabeth II. an Weihnachten 2014

Getty Images Die Royals beim Kirchgang an Weihnachten 2017

Royalfoto/face to face Prinzessin Charlotte und Prinz George bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie

