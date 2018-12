In der Kult-Kuppelshow Bauer sucht Frau hat Anna Heiser in Farmer Gerald aus dem fernen Namibia nicht nur ihre große Liebe gefunden, sondern dank ihr auch eine beachtliche Fangemeinschaft aufgebaut. Auf Instagram freut sich die gebürtige Polin bereits über 36.000 Follower, die das Leben der Auswanderin und ihres Ehemannes stetig verfolgen – Anzahl steigend. Doch nicht alle Nachrichten der User sind nett! Im Interview mit Promiflash verriet sie jetzt, wieso sie Hater in Netz nicht ungestraft davonkommen lassen möchte.

"Ich denke, wenn man fiese Kommentare ignoriert, ist das Stillschweigen. Man akzeptiert Fehlverhalten und da bin ich der Meinung, dass man eine Grenze ziehen sollte", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Mit ihren Postings versuche die 28-Jährige immer wieder, die Übeltäter zum Nachdenken anzuregen, um sie vielleicht dazu zu bringen, zukünftig fiese Kommentare zu unterlassen. "Es gibt einen Unterschied zwischen eigener Meinung, übler Nachrede und Beleidigung. Das sollte den Menschen klar werden", betonte sie weiter.

Statt ihre Energie jedoch ausschließlich gegen die Übeltäter in der Online-Welt aufzuwenden, hat Geralds Göttergattin eine ganz andere Mission: "Ich versuche halt, diesen kleinen Bekanntheitsgrad, den wir durch die Sendung und durch unsere Liebe erreicht haben, für positive Ziele zu nutzen." Wenn sie von ihren zahlreichen Abonnenten wenigstens 1.000 mit ihren positiven Messages erreichen kann, sei das schon ein Riesengewinn!

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

MG RTL D / flashed by micky Gerald und Anna Heiser in Namibia

MG RTL D / Markus Hertrich. Das "Bauer sucht Frau"-Paar Gerald und Anna beim RTL-Spendenmarathon 2018

