Ist Daniel Lott nun von Nadine Klein (33) enttäuscht? Obwohl der Ingenieur im Kampf um das Herz der Beauty in der Kuppelshow Die Bachelorette nur auf dem zweiten Platz landete, stehen die zwei auch heute noch in Kontakt. Seit die beiden kürzlich bei einem privaten Treffen gesichtet wurden, vermuten ihre Fans sogar, dass sie sich noch eine weitere Chance geben wollen! Für seine Social-Media-Aktivitäten scheint die einstige Rosenkavalierin sich trotzdem nicht zu interessieren – Nadine folgt dem Schwaben nicht einmal auf Instagram. Was sagt Daniel dazu?

Promiflash hakte jetzt bei dem Bachelorette-Boy nach. Tatsächlich wusste er bis zu diesem Zeitpunkt nicht einmal, dass die brünette Schönheit nicht zu seinen Abonnenten zählt! “Richtig frech, dass sie mir nicht folgt!", witzelte Daniel in gespielter Entrüstung. Er sei deswegen aber nicht wirklich sauer auf Nadine: “Mir ist egal, wer mir folgt – alles cool, ich bin da niemandem böse”, stellte der Bartträger klar.

Außerdem sei Daniel sich sicher, dass sie trotzdem ab und zu auf seiner Seite vorbeischaut: "Sie lässt manchmal einen Kommentar da", erklärte er weiter. Dann würden er und Nadine auch den einen oder anderen Scherz austauschen und herumalbern. Habt ihr mit einer anderen Reaktion gerechnet? Stimmt ab!

Instagram / daniel_lott_ Ex-"Die Bachelorette"-Kandidat Daniel Lott

WENN.com Ex-Bachelorette Nadine Klein

Instagram / daniel_lott_ Bachelorette Nadine Klein und Finalist Daniel Lott bei ihrem Dreamdate

