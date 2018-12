Endlich sind die Hanson-Brüder um ein neues Familienmitglied reicher! In den vergangenen Jahren haben die einstigen Mitglieder der 90er Popgruppe, Isaac (38), Taylor (35) und Zac (33), fleißig Nachwuchs in die Welt gesetzt. Ende August verkündete der mittlere Spross des Geschwister-Trios, Taylor, dass er und seine Göttergattin ihr sechstes Baby erwarten. Pünktlich zu Weihnachten gab es schließlich die große Bescherung: Der "MMMBop"-Star und seine Liebste dürfen ihren Sohn jetzt endlich in den Armen halten!

Wie das Magazin People berichtete, erblickte das Nesthäkchen am 26. Dezember in Tulsa, Oklahoma das Licht der Welt. Claude Indiana Taylor Hanson laute der Name des Knirpses, der seine Eltern wahnsinnig glücklich macht. "Unser kleiner Mann Indy ist das beste Geschenk, das sich unsere Familie vorstellen kann. Seine Ankunft ist total aufregend und verspricht jede Menge Abenteuer", schwärmte das Paar in einem Statement.

Für das Duo handelt es sich mit dem kleinen Indy bereits um das sechste Kind. Die fünf anderen heißen Wilhelmina "Willa" Jane (6), Penelope "Penny" Anne (13) Viggo Moriah (10), River Samuel (12), und Jordan Ezra (16) – und die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um ihrem neuen Brüderchen den Start ins Leben zu versüßen.

