Was für ein Baby-Boom bei den Hanson-Geschwistern! Ende der 90er-Jahre landeten Taylor (37), Isaac (39) und Zac (34) mit ihrem Song "MMMBop" einen großen internationalen Hit in den Charts. Inzwischen liegt die Teenie-Zeit der Brüder aber schon lange zurück und alle drei sind glücklich verheiratet. Erst vor wenigen Tagen überraschte Band-Mitglied Taylor seine Fans und verkündete, dass er und seine Frau Natalie mittlerweile ihren siebten Nachwuchs erwarten. Doch auch seine Brüder waren in Sachen Kinderplanung nicht unproduktiv: Insgesamt hat das Hanson-Trio schon 13 Kinder!

Während die drei in ihrer Jugend ihr komplettes Leben noch der Musik widmeten, sind sie inzwischen stolze Väter ihrer eigenen großen Familien. 2006 trat Isaac, der älteste Bruder, vor den Traualtar und gab seiner Frau Nicole das Jawort. Mit ihr hat der einstige Teenie-Star die drei Kids Nina Odette, James Monroe und Clarke Everett. Sein jüngster Bruder Zac schloss mit seiner Jugendliebe Kathryn den Bund der Ehe. Die beiden sind stolze Vierfach-Eltern von John Ira Shepherd, Junia Rose Ruth, George Abraham Walker und Mary Lucille Diana. Beim Thema Nachwuchs hat allerdings der mittlere Hanson-Bruder Taylor mit seinen sechs Kindern die Nase vorn: Claude Indiana Emmanuel, Jordan Ezra, Penelope Anne, River Samuel, Viggo Moriah und Wilhelmina Jane – Baby Nummer sieben, und damit das 14. Kind der Hanson-Großfamilie, ist unterwegs.

Obwohl Taylor, Isaac und Zac in ihren Rollen als Familienväter durchaus eingespannt sein dürften, widmen sie sich weiterhin der Musik. Erst 2017 waren die gebürtigen Texaner auf großer Welttournee, bei der sie unter anderem auch in Köln und Hamburg spielten. Zudem sind die Musiker auch als Unternehmer tätig: Seit einigen Jahren stellen sie nämlich in ihrer "Hanson Brother Beer"-Brauerei ihr eigenes Bier her.

Instagram / isaachanson Isaac Hanson mit seiner Frau Nicole

Instagram / zachanson Zac Hanson mit seiner Frau Kathryn und den Kids

Instagram / taylorhanson Taylor Hanson mit seiner Frau und einem seiner Kinder, Februar 2020

