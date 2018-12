Er machte seiner Mama zu Weihnachten eine ganz besondere Freude: Nela Panghy-Lees (38) Sohn Nicolas zeigte jetzt nämlich ganz stolz, was er mit seinen zwei Jahren schon alles alleine kann. Und die hübsche Moderatorin könnte darüber glücklicher nicht sein. Ihren Fans in den sozialen Netzwerken zeigte sie jetzt ganz überwältigt: Ihr Kleiner kann schon ganz alleine mit dem Fahrrad fahren!

Am ersten Weihnachtstag postete die 36-Jährige auf ihrem Instagram-Account ein Video ihres Sohnes Nicolas, auf dem er mit dem Fahrrad ohne Stützräder durch den Park fährt. Mit den Worten: "König der Straßen. Er wird so schnell groß und ich bin voll am Ende vom Hinterherlaufen", zeigte die sichtlich stolze Mama ihren Anhängern, wie groß ihr Sprössling schon geworden ist.

Ihre Follower sind von den Fahrkünsten des Zweijährigen ziemlich beeindruckt. So lauten die Kommentare: "Großartig! Das ist ein wirklich besonderes Ereignis" oder "Nicolas ist mal mega fit, wenn er jetzt schon Fahrrad fährt – top kleines Männchen." Mit dem süßen Familienvideo hat die junge Mutter wohl genau ins Herz getroffen.

Facebook/ Nela Lee Moderatorin Nela Lee mit Sohn Nicolas

Lennart Preiss/Getty Images for IMG Nela Lee bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin 2016

YouTube / Nela Lee Nela Panghy-Lee und Mann Christian

