Unter den Promis ist der After-Baby-Body ein regelrechtes Statussymbol. Wie schwer der allerdings zu erreichen ist, muss Neu-Mama und Moderatorin Nela Lee (36) jetzt am eigenen Leib erfahren. Für ein krasses Diät- und Trainingsregime hat sie gerade trotzdem nichts übrig. "Wenn der Frosch den ganzen Tag so anstrengend ist, dann freu ich mich abends so auf ein ruhiges Abendbrot mit meinem Mann. Da kann ich nicht kein Brot essen", gibt Nela ganz offen zu.



