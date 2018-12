Haben sich Herzogin Kate (36) und Herzogin Meghan (37) ausgesöhnt? Seitdem Meghan mit Prinz Harry (34) liiert ist, überschlagen sich die Spekulationen um einen möglichen Konkurrenzkampf zwischen ihr und ihrer Schwägerin. Angeblich können sich die Damen überhaupt nicht ausstehen. Der Konflikt der beiden soll sogar schon Prinz William (36) und Prinz Harry voneinander entfernt haben. Doch pünktlich zum Weihnachtsfest soll nun Queen Elizabeth II. (92) höchstpersönlich ein Machtwort gesprochen und für Waffenstillstand zwischen den beiden gesorgt haben!

Neue Familienbilder der britischen Royals lassen nichts von einem möglichen Konflikt zwischen Kate und Meghan erahnen. Ganz im Gegenteil! Gut gelaunt schritten sie an Weihnachten Seite an Seite zum kirchlichen Gottesdienst und demonstrierten Zusammenhalt. Doch haben sie das alles nur für die Queen getan? Laut The Sun soll sowohl die britische Monarchin als auch ihr Sohn Prinz Charles (70) den beiden Herzoginnen klar gemacht haben, dass das Weihnachtsfest für die gesamte Familie schön werden soll. Eine charmante Art und Weise, Kate und der schwangeren Meghan zu verdeutlichen, ihren Zwist pünktlich zum Fest beizulegen.

Hat offenbar auch funktioniert, denn auf den Bildern wirken die beiden wie Freundinnen. Von Streitigkeiten oder bösen Blicken fehlt jede Spur. Ob die Herzoginnen nur der Queen und Prinz Charles zuliebe auf glückliche Familie gemacht haben oder sich wirklich gut verstehen, bleibt wohl vorerst ihr royales Geheimnis.

Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Kate und Prinz Harry am 25.12.2018

Splash News Herzogin Kate und Herzogin Meghan an Weihnachten 2018

