Zeigt Emil-Ocean (1) seinen Eltern schon die Grenzen auf? Der kleine Sohn von Janni (28) und Peer Kusmagk (43) ist mittlerweile 16 Monate alt und hat mit seinen jungen Jahren schon ganz schön viel erlebt. Mit Mama und Papa bereiste EO bereits die halbe Welt. Mittlerweile übt der kleine Kerl auch schon fleißig sprechen und hat dabei ein ganz tolles Lieblingswort entdeckt.

"Er sagt gerne Nein", verriet Janni im Promiflash-Interview vor einigen Wochen. Vor allem beim Thema Essen kann Emil-Ocean das tolle Wort ausgiebig gebrauchen. "Ich glaube, er mag gern die Kontrolle, dass er weiß, wenn man ihm was anbietet 'Möchtest du essen?' und obwohl er es vielleicht möchte und man merkt auch, eigentlich will er es, findet er es ganz toll, zu sagen 'Nein, nein'", erklärte die stolze Mami.

Obwohl Emil-Ocean Nein so gerne gebraucht, scheint er sich nicht immer an sein eigenes Wort halten zu wollen: "Manchmal beißt er dann doch zu, obwohl er eigentlich Nein gesagt hat. Es ist witzig, er weiß noch nicht so richtig, was es heißt."

