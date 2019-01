Auf diesen Augenblick haben wohl zahlreiche Fans sehnsüchtig gewartet! Seit nun schon einem halben Jahr schweben Jenefer Riili und ihr Freund Matthias Höhn (22) im absoluten Eltern-Glück. Während das Paar seinen Sohn kurz nach der Geburt des Öfteren im Web gezeigt hatte, entschieden sich die Turteltauben aufgrund böser Kommentare und Morddrohungen dazu, das Gesicht des kleinen Milan zunächst nicht mehr öffentlich zu posten. Nun haben Jenefer und Matthias aber endgültig genug von diesem Versteckspiel – warum, das verraten sie jetzt in einem kleinen Jahresrückblick.

Auf YouTube teilt das Netz-Duo kurz vor dem Jahreswechsel ein sehr privates Video mit zahlreichen Einblicken aus dem Familienalltag. Dabei fällt sofort auf, dass das Gesicht ihres Babys nicht länger mit einem Smiley versteckt wird. "Ihr seht, wir zeigen jetzt Milan auch wieder. Es ist einfach so, dass Milan zu unserem Leben dazugehört, die Öffentlichkeit gehört zu unserem Leben dazu und wir möchten einfach keine Angst mehr haben und wir möchten uns nicht verstecken", erklärt Jenefer im Clip und stellt klar, dass sich die beiden diese Entscheidung im Vorfeld gut überlegt haben: "Wir wollen, dass 2019 mehr von uns als Familie kommt, auch mit Milan zusammen. Er ist so süß, wir mussten ihn auch einfach mal wieder zeigen, weil er einfach so ein schöner Junge geworden ist."

Dieser Ansicht sind auch die Fans auf Instagram – zahlreiche User freuen sich, den Kleinen endlich mal wieder in voller Pracht zu sehen. "Milan ist so ein süßes Baby", "Die Augen sind absolut Mamas, wenn er lacht, der Hammer", und "Wie hübsch er geworden ist", halten sie begeistert fest. Wenige User finden die Entscheidung, den Wonneproppen wieder im Netz zu präsentieren, allerdings nicht so cool – was denkt ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riilis Baby Milan

Instagram / matthiashnofficial_ Jenefer Riili und Matthias Höhn zusammen mit ihrem Baby Milan

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

