Endlich ist der Bachelor-Cast komplett! Vor einigen Wochen wurde offiziell bestätigt, dass Andrej Mangold (31) ab 2. Januar in die Rolle des Rosenkavaliers schlüpfen wird. Dort wird der Hannoveraner auf 20 Single-Ladys treffen. Nachdem vor wenigen Tagen bereits die ersten Kandidatinnen enthüllt wurden, können die Fans der Kuppelshow nun einen Blick auf die restlichen Girls werfen: Die Auswahl der Mädels verspricht auf jeden Fall eine spannende Staffel!

In einem Interview gab Andrej bereits bekannt, dass er optisch vor allem auf den dunkleren Frauentyp steht. Daher dürfte sein Herz wohl vor allem bei Claudia Gottwald, Evanthia Benetatou, Nadine Illa, Nathalie Zengin und Stefanie Gebhardt schneller schlagen: Die brünetten Beautys gehören nämlich unter anderem zu den letzten zehn Kandidatinnen, die den Junggesellen um den Finger wickeln wollen. Doch nur weil sie vom Look her nicht hundertprozentig dem Beuteschema des 31-Jährigen entsprechen, lassen sich die restlichen Mädels Claudia Bergmann, Ernestine Palmert, Jasmin Iacuzzo, Karin Kufieta und Vanessa Prinz nicht entmutigen – und hoffen, in der Kuppelshow ihr ganz großes Liebesglück zu finden.

Natürlich ist jede einzelne Kandidatin fest davon überzeugt, dass sie genau die Richtige für Andrej ist. "Ich bin sowohl Kumpeltyp als auch Verführerin", beschreibt beispielsweise die Düsseldorferin Stefanie im RTL-Interview ihre Stärken. Doch ihre Konkurrentinnen lassen sich davon nicht einschüchtern: "Ich gehöre zu den wenigen Leuten, die heute noch Werte haben", stürzt sich beispielsweise Sekretärin Jasmin selbstbewusst in den Flirt-Wettbewerb.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW!

MG RTL D Claudia Bergmann, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Claudia Gottwald, nimmt 2019 an "Der Bachelor" teil

MG RTL D Ernestine Palmert, Bachelor-Teilnehmerin

Der Bachelor, RTL Evanthia Benetatou, Kandidatin bei "Der Bachelor"

MG RTL D Jasmin Iacuzzo, Bachelor-Kandidatin 2019

MG RTL D Karin Kufieta, nimmt 2019 an "Der Bachelor" teil

MG RTL D Nadine Illa, "Der Bachelor"-Teilnehmerin

MG RTL D Nathalie Zengin, Kandidatin bei "Der Bachelor"

MG RTL D Stefanie Gebhardt, Bachelor-Kandidatin

MG RTL D Vanessa Prinz, nimmt 2019 an "Der Bachelor" teil



