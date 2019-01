Endlich stehen alle zwölf Kandidaten des diesjährigen Dschungelcamps fest! Am Donnerstagabend gab RTL ganz überraschend bekannt, welche Promis schon in wenigen Tagen in den australischen Busch ziehen werden. Die berühmte Teilnehmerliste kann sich wirklich sehen lassen: Ein ehemaliges Liebespaar aus dem Paradies, zwei Auswanderer aus den Staaten und ein Soap-Star aus dem Kolle-Kiez – bei diesem Cast dürfte für jeden etwas dabei sein. Doch wer ist euer Favorit?

Die wohl größte Überraschung des Abends dürfte eindeutig Bastian Yotta (42) gewesen sein – schließlich war der Wahl-Amerikaner noch vor wenigen Wochen am Flughafen wegen vermeintlicher Steuerhinterziehung verhaftet worden. Am Lagerfeuer kann sich der Selfmade-Millionär dann aber erstmal erholen: Denn an seiner Seite nehmen mit Sex-Podcasterin Leila Lowfire und Ex-Germany's next Topmodel-Heulsuse von 2008 Gisele Oppermann gleich zwei attraktive Frauen Platz. Neu-Single und Auswanderer Chris Töpperwien könnte ihm da aber Konkurrenz machen. Für Trouble könnten auch die Bachelor-Alumnis Evelyn Burdecki (30) und Domenico De Cicco sorgen: Auf eine flüchtige Romanze bei Bachelor in Paradise folgte eine schmutzige Trennung – da dürfte wohl noch Klärungsbedarf herrschen!

Dank Erotik-Ikone Sybille Rauch, Schauspielerin Doreen Dietel (44) und Bobfahrerin Sandra Kiriasis wird die Frauenpower im Camp noch verstärkt – mit erfahrenen Tropenhelden wie Musiker Peter Orloff (74) und Synchronsprecher Tommi Piper (77) bekommen aber auch die Herren der Schöpfung Unterstützung. Und auch für alle Serien-Fans ist ein Highlight dabei: GZSZ-Schnuckel Felix van Deventer (22) dürfte die Herzen der Soap-Liebhaber höher schlagen lassen. Auf wen freut ihr euch am meisten? Stimmt unten ab!

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Bastian Yotta, Dschungelcamp-Kandidat 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidaten 2019

MG RTL D / Arya Shirazi Sandra Kiriasis, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

