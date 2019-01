Michael Wendler (46) soll frisch verliebt sein! Im Oktober gab der Schlagerstar die Trennung von seiner Gattin Claudia bekannt – und das nach 29 Ehejahren. Nur wenige Monate später wurde er mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet – die 18-jährige Laura M. hatte offenbar das Herz des Musikers erobert. Die vergangenen Tage verbrachte das frischverliebte Paar in Michaels Wahlheimat Florida. Doch schon bald heißt es Abschied nehmen, die Schule ruft.

Nach dem kommenden Wochenende ist Schluss mit verliebten Boots-Touren auf den Cape Coral-Kanälen, denn die Weihnachts-Ferien neigen sich dem Ende und das bedeutet für Laura: Sie muss die Heimreise in Richtung Deutschland antreten. Wie Bild berichtet, wohnt die junge Frau in der Nähe von Stendal in Sachsen-Anhalt und soll dort ab Montag wieder die Schulbank drücken.

Bisher hat sich der Wendler selbst noch nicht zu den Beziehungsgerüchten geäußert. Allerdings machte er in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus, dass es ihm sehr schmeichle, wenn er bei seinen Konzerten von jungen, attraktiven Anhängerinnen angeschmachtet wird. Laura soll ein Fan des Sängers gewesen sein und ihn im August beim SchlagerOlymp-Open Air in Berlin getroffen haben.

WENN Michael Wendler, Musiker

Anzeige

Facebook / Laura M. Laura M., angebliche Freundin von Michael Wendler

Anzeige

ActionPress Michael Wendler bei einem Auftritt im Megapark

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de