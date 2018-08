Früher konnte er keinem prallen Hintern widerstehen, heute dürfen alle wissen: Er ist in festen Händen! Bastian Yotta (41) gilt als echter Frauenheld, doch an anderen weiblichen Geschöpfen außer seiner neuen Freundin hat der Selfmade-Millionär offenbar kein Interesse mehr. Der selbsternannte Lifecoach hat jetzt mit ein paar Social-Media-Postings klar gemacht, dass es für ihn nur noch eine Lady gibt. Anscheinend kann er nicht einmal mehr in Versuchung geführt werden.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte Bastian ein Bild, das mehr als tausend Worte sagt. Ganz innig umschlungen knutscht er darauf eine dunkelhaarige Dame. "Vergeben", betitelte er das Foto. Ein anderes Posting beweist, wie ernst er es mit seiner Flamme meint. Der Schnappschuss zeigt den Sportbegeisterten im Fitnessstudio, hinter ihm sieht man den Po einer Unbekannten. "Sorry, Girls, zu spät. Du weißt, dass du in einer Beziehung bist, wenn dein Bizeps viel wichtiger ist als der Hintern hinter dir", schrieb der 41-Jährige dazu.

Ob es sich bei der Herzdame des Wahl-Kaliforniers wohl noch immer um Get The Fuck Out Of My House-Kandidatin Elisa Albrich handelt? Mit ihr wollte der Yotta angeblich sogar am Sommerhaus der Stars teilnehmen. Das Paar wurde aber angeblich abgelehnt.

Instagram / yotta_life Bastian Yotta mit einer Unbekannten

Promiflash Elisa Albrich und Bastian Yotta

Instagram / Yotta_life Bastian Yotta im Mai 2018

