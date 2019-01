Für Ed Sheeran (27) wird es bald ernst! Im Sommer vergangenen Jahres hatte ein Unternehmen schwere Vorwürfe gegen den Sänger erhoben: Seine Single "Thinking Out Loud", mit der er es 2014 an die Spitze der Charts schaffte, soll eine Kopie von Marvin Gayes (✝44) Hit "Let's Get It On" von 1973 sein. Die Firma reichte Klage ein – ihre Forderung: 100.000.000 Euro. Ed hatte versucht, die Anklage abzuschmettern – leider ohne Erfolg: Es kommt auf jeden Fall zu einem Gerichtsprozess.

Wie das britische Magazin The Standard berichtet, wurde Eds Forderung, die Anklage abzuwenden, von dem verantwortlichen Richter Louis Stanson abgewiesen. Der Jurist findet, dass eine Jury entscheiden muss, ob es sich bei dem Track des Rotschopfs wirklich um ein Plagiat handelt. Die beiden Lieder weisen seiner Meinung nach zwar "substanzielle Ähnlichkeiten" auf – es sei aber umstritten, ob die Melodie von "Let's Get It On" urheberrechtlichen Schutz verdiene oder ob der Song einfach zu weit verbreitet sei, als dass man von einem "Diebstahl" sprechen könne.

Für Musikproduzent Babyface (59) ist die Sache klar: Er ergriff bereits kurz, nachdem der Eklat publik wurde, Partei für Ed. Er sieht einige Parallelen bei den Akkorden und dem Aufbau der Songs, glaubt aber nicht, dass eine Urheberrechtsverletzung besteht.

Thomas Niedermueller/Getty Images Ed Sheeran bei der Berlinale

SplashNews.com Ed Sheeran bei einem Konzert in Wisconsin, Oktober 2018

Getty Images Babyface bei einer Preisverleihung in Los Angeles, November 2017

