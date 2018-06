Muss Ed Sheeran (27) nun wirklich für einen vermeintlichen Melodie-Klau blechen? Mit seinem Song "Thinking Out Loud" hatte der Musiker 2014 die Herzen seiner Fans und auch die Charts im Sturm erobert. Die romantische Pop-Ballade war kurz darauf zum absoluten Hochzeits-Hit geworden – doch hat der Rotschopf sich bei den kuscheligen Klängen etwa von einem anderen Künstler inspirieren lassen? Eine Firma verklagt den Songwriter jetzt, weil er die Noten des Tracks geklaut haben soll!

Wie Variety nun berichtet, fordert das Unternehmen Structured Asset Sales schlappe 100.000.000 Euro von dem Gitarrenprofi – denn ihrer Meinung nach ist "Thinking Out Loud" eine Kopie von Marvin Gayes (✝44) Erfolg "Let’s Get It On". Der US-Amerikaner hatte das Lied 1973 gemeinsam mit Ed Townsend verfasst. Nach dessen Tod hatte seine Familie schon 2016 eine Urheberrechtsklage gegen Ed erhoben, die das Gericht aber abgelehnt hatte. Die aktuellen Kläger hatten jedoch bereits 2003 zwei Drittel von Townsends Urheberrechten erworben – und fordern nun die gigantische Summe. Die Firma beschuldigt den 27-Jährigen, sowohl die Melodie, Rhythmus, Harmonien, Drums, Bassline, Refrain, Tempo, Synkope und Loop abgekupfert zu haben.

Für Ed ist es nicht der erste Fall einer Plagiatsklage: Schon im April hatte der Engländer sich wehren müssen, als ein von ihm mitverfasster Titel als Kopie bezichtigt wurde. Findet ihr auch, dass sich "Thinking Out Loud" wie "Let's Get It On" anhört? Stimmt unten ab.

Supplied by WENN.com Marvin Gaye, verstorbener Musiker

Anzeige

Paul Kane / Getty Images Musiker Ed Sheeran bei einem Auftritt in Australien

Anzeige

Gareth Cattermole/Getty Images Ed Sheeran bei den Brit Awards 2018

Anzeige

Findet ihr auch, dass "Thinking Out Loud" sich wie "Let's Get It On" anhört? Leider ja! Nein, die beiden Lieder haben keinerlei Ähnlichkeit! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de