Hätte Sarina Nowak (25) eine höhere Wertung bei Dancing on Ice verdient? Wenn es nach den Zuschauern geht, auf jeden Fall. In den kommenden Wochen treten jeden Sonntag Promis auf dem Eis gegeneinander an. Der heutige Auftakt läuft erst seit wenigen Augenblicken und schon gibt es den ersten Aufreger im Netz: Die Fans finden, die Jury hat dem Curvy-Model im Vergleich zu ihrem Kontrahenten Detlef D! Soost (48) zu wenig Punkte gegeben…

Während der Star-Chroeograph nach seinem ersten Lauf 21,5 Punkte ergatterte, musste sich Sarina mit nur 21 zufriedengeben. "Also Sarina war eindeutig besser als Detlef", regt sich eine Userin auf Twitter auf. "Wie kann Sarina schlechtere Punkte kriegen als Detlef? Mal ganz ehrlich", twitterte eine weitere. Ein User ist der gleichen Meinung wie seine Vorgängerinnen: "Die bekommt von den Profis in der Jury nicht viel mehr Punkte als D? Ist ja wohl ein Scherz, ihr Lauf war viel flüssiger", resümierte er den Lauf des Ex-Germany's next Topmodel-Girls.

Vor allem, weil Sarina deutlich mehr Hebefiguren gemeistert hätte, sei die Beurteilung ungerechtfertigt gewesen: "Diese Bewertung ist nicht fair im Vergleich zu Detlef", lautete noch ein Tweet auf der Plattform.

P.Hoffmann/WENN.com Detlef D! Soost und sein Partnerin Kat Rybkowski bei "Dancing on Ice"

P.Hoffmann/WENN.com Sarina Nowak mit David Vincour bei "Dancing on Ice"

P.Hoffmann/WENN.com Kat Rybkowski und Detlef D! Soost bei "Dancing on Ice"

