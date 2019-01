Heute Abend ist es endlich so weit: Nach zwölf Jahren Abstinenz feiert das Fernseh-Format Dancing on Ice sein fulminantes Comeback. In der Show tänzeln acht Promis an der Seite von erfahrenen Kufen-Künstlern über den gefrorenen Untergrund und versuchen mit akrobatischen Höchstleistungen die Jury um Katharina Witt (53), Judith Williams (46), Cale Kalay und Daniel Weiss (50) von den Stühlen zu fegen. Wer hat eurer Meinung nach das größte Potenzial auf den Titel Eisprinz beziehungsweise Eisprinzessin?

Der diesjährige Cast ist bunt gemischt und verspricht einiges: Ein Serien-Darsteller, eine Kabarettistin, ein Olympionike oder eine Musikerin – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Timur Bartels (23) ist einer der Teilnehmer und hat mit Amani Fancy (21) immerhin eine zweifache britische Nationalmeisterin an seiner Seite. Doch mit dem Ex-Bobfahrer Kevin Kuske (40), dem Sänger John Kelly (51) und dem Choreografen Detlef D! Soost (48) hat der Club der roten Bänder-Star harte Konkurrenz im Männer-Lager. An der Frauen-Front schnüren sich zudem noch die einstige Let's Dance-Kandidatin Sarah Lombardi (26), die Unterhaltungskünstlerin Désirée Nick (62), die Moderatorin Aleksandra Bechtel und das Curvy-Model Sarina Nowak (25) die Schlittschuhe an die Füße.

Bereits vor der TV-Ausstrahlung machten die ersten Trainings-Verletzungen die Runde. Doch trotz aller Wehwehchen dürfte eines sicher sein: Alle acht Teilnehmer wollen auf das oberste Siegerpodest. Wer ist euer Favorit? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit ihrem Show-Partner Joti Polizoakis

Anzeige

Getty Images Timur Bartels in Köln

Anzeige

ActionPress / Katrin Hauter Sarina Nowak, Teilnehmerin bei "Dancing on Ice"

Anzeige

ActionPress / Eibner-Pressefoto Ug & Co. Kg Detlef D! Soost im September 2015

Getty Images Désirée Nick, Ka­ba­ret­tis­tin

ActionPress / Katrin Hauter Kevin Kuske mit seiner "Dancing on Ice"-Partnerin Myriam Leuenberger

Getty Images Aleksandra Bechtel beim Deutschen Fernsehpreis 2014 in Köln

ActionPress / Katrin Hauter John Kelly mit seiner "Dancing on Ice"-Partnerin Annette Dytrt



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de