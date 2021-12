Sie hat einen neuen TV-Job an Land gezogen! Nicht nur die beliebte Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (40) hat Rhythmus im Blut. Auch ihre Schwester Oti Mabuse ist Profitänzerin. Die Tanzshow Strictly Come Dancing konnte sie gemeinsam mit ihren Star-Tanzpartnern zweimal gewinnen. Im April dieses Jahres verkündete sie dann aber, dem Format den Rücken kehren zu wollen. Aber schon bald wird Oti bei der britischen Version von Dancing on Ice zu sehen sein!

Das teilte sie nun ihren Followern auf Instagram mit dem offiziellen Posting zur Show mit. Oti wird einer der vier Juroren sein! "Ich freue mich so sehr, Teil des 'Dancing on Ice'-Casts zu sein. Es wird so viel Spaß machen, ich kann es kaum erwarten", schrieb die Beauty unter dem Beitrag. Sie nimmt somit den Platz des Ex-Juroren John Barrowman (54) ein.

Nicht nur Oti ist voller Vorfreude, sondern auch ihre Fans. Sie hinterließen zahlreiche liebe Kommentare unter dem Posting: "Ich liebe deine Persönlichkeit und habe mir schon immer gedacht, dass du eine tolle Jurorin wärst", oder: "Das sind die besten News", schrieben etwa zwei Userinnen. Auch ihre Schwester Motsi gratulierte ihr bereits auf Social Media.

Getty Images Oti Mabuse bei den BAFTA TV Awards, 2021

Getty Images Oti Mabuse bei einem Training für "Let's Dance" in Berlin im März 2016

Getty Images Oti Mabuse mit ihrer Schwester Motsi

