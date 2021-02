Schlechte Neuigkeiten für die britischen Dancing on Ice-Fans. Die neue Staffel der Eistanzshow sollte in Großbritannien eigentlich bis zum 21. März ausgestrahlt werden. Doch mehrere schwere Unfälle und einige Corona-Fälle haben den Machern in den vergangenen Wochen immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Show musste vor Kurzem sogar eine Zwangspause einlegen. Jetzt haben die Produzenten beschlossen: Aufgrund der vielen Ausfälle wird "Dancing on Ice" vorzeitig enden.

Insgesamt sechs Teilnehmer mussten den Wettbewerb bereits aufgrund von verschiedenen Verletzungen verlassen. Zwei weitere Promi-Kandidaten mussten wegen einer Corona-Infektion aufgeben. Die Macher des Eistanzformats haben sich daher entschieden, das Finale schon auf den 14. März vorzuverlegen. Damit endet "Dancing on Ice" also eine Woche früher als geplant. "Sie wollen keine Kompromisse bei der Qualität der Sendung machen. Um den Standard halten zu können, den alle erwarten, haben sie sich entschieden, die Show zu kürzen", erzählte ein Insider gegenüber The Sun.

Nachdem "Dancing on Ice" in der vergangenen Woche eine Pause eingelegt hatte, haben viele Fans das vorzeitige Aus schon vermutet. Immerhin erlebte die Show in Sachen Verletzungen in diesem Jahr eine regelrechte Rekordstaffel. Zum ersten Mal in der 13-jährigen Geschichte des Formats mussten beide Ersatzkandidaten einspringen.

Anzeige

Instagram / vanouten_denise Denise van Outen, "Dancing on Ice"-Kandidatin

Anzeige

Getty Images "Dancing on Ice"-Staffel 2019

Anzeige

Instagram / joewarren_plant Joe-Warren Plant im "Dancing on Ice"-Studio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de