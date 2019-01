Sie sind das vielleicht schönste Paar in ganz Hollywood! Schauspieler Bradley Cooper (44) und das russische Topmodel Irina Shayk (33) halten ihre Liebe allerdings weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur wenige Details sind bekannt, in Interviews nehmen sich beide mit Liebesbekundungen zurück und auch ihre einjährige Tochter Lea de Seine schützen sie vor den Kameras der Paparazzi so gut es geht. Umso spektakulärer war dieser schillernde Red Carpet Auftritt des süßen Traumpaares.

Glatt rasiert und mit einem breiten Grinsen im Gesicht zeigte Bradley sich auf dem roten Teppich der Golden Globes. An seiner Seite strahlte Freundin Irina, ganz in glitzerndes Gold gehüllt, beinahe wie einer der begehrten Hollywood-Awards. Das umwerfend schöne Paar besucht nur selten gemeinsam ein Event, umso erstaunlicher, dass es für die beiden bereits der zweite Auftritt innerhalb weniger Tage war: Wie das UK-Magazin Popsugar weiß, waren Irina und Bradley bereits Anfang Januar Gäste auf dem "Palm Springs International Film Festival".

Obwohl "A Star Is Born", das hochgelobte Regiedebüt des 44-Jährigen, für fünf Globes nominiert war, blieb es mit der einzelnen Auszeichnung für den besten Filmsong "Shallow" weit hinter den Erwartungen zurück. Doch die Awards-Season ist noch nicht vorbei und das Filmdrama mit Bradleys enger Freundin Lady Gaga (32) gilt noch immer als heißer Oscarfavorit.

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper in Beverly Hills, Januar 2019

Getty Images Lady Gaga bei den Golden Globes 2019

