Offiziell ein Paar: Gigi Hadid teilt Kussfoto mit Bradley

Gigi Hadid (30) sorgt für Begeisterung bei ihren Fans: Sie hat auf Instagram erstmals ein gemeinsames Foto mit ihrem Partner Bradley Cooper (50) veröffentlicht und damit ihre Beziehung ganz offiziell bestätigt. Auf dem Schnappschuss, der in einer Fotostrecke von Gigis opulenter Geburtstagsparty versteckt war, ist die Beauty zu sehen, wie sie den Schauspieler innig hinter einer dreistöckigen Schokoladentorte küsst. Ihre Hände liegen zärtlich an Bradleys Gesicht, während im Hintergrund die prominenten Gäste und das festliche Ambiente zu erahnen sind. Gigi kommentiert den Beitrag mit den Worten: "Ich fühle mich so glücklich, 30 zu sein! [...] So glücklich, Mama, Freundin, Partnerin, Schwester, Tochter und Kollegin zu sein!"

Bereits seit 2023 sind sie ein Paar und wurden erstmals im Oktober desselben Jahres beim gemeinsamen Dinner in New York gesichtet. Die beiden Stars halten ihre Beziehung jedoch meist aus der Öffentlichkeit heraus. Im März gewährte Gigi gegenüber Vogue jedoch einen seltenen Einblick in ihre Liebe. Sie schwärmte von der "romantischen und glücklichen Dynamik" und lobte besonders, dass Bradley ihr ein Gefühl von Normalität gibt – trotz der Herausforderungen, die ihr Promi-Status mit sich bringt. Für Gigi ist das Zusammensein mit Bradley daher eine wahre Bereicherung. "Ich respektiere ihn sehr als kreativen Menschen, und er bestärkt mich immer wieder", betonte sie im Interview.

Privat meistern Gigi und Bradley auch die Herausforderungen als Eltern. Während Bradley mit dem Model Irina Shayk (39) eine Tochter namens Lea (8) hat, teilt Gigi die kleine Khai (4) mit dem Musiker Zayn Malik (32). Dass ihre Familien sich gut verstehen, wurde bereits von Insidern gegenüber People bestätigt – die Kinder sollen sogar regelmäßig miteinander Zeit verbringen. Die Quelle betonte: "Sie sind mit ihrer Arbeit beschäftigt, aber ihre Beziehung und ihre Töchter haben auch Priorität."

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Tochter Khai im September 2024

