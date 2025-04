Antrag zum Geburtstag? Gigi Hadid trägt funkelnden Ring

Hat Bradley Cooper (50) Gigi Hadid (30) zu ihrem runden Geburtstag etwa ein ganz besonderes Geschenk gemacht? Das Supermodel feierte am 23. April ihren 30. Geburtstag und stieß anlässlich dessen am Freitag in kleiner Runde mit ihren Liebsten in New York City auf ihr neues Lebensjahr an. Wie auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, kamen das Geburtstagskind und der Schauspieler Händchen haltend in stylischen Looks bei der Veranstaltung an – und bei ihrer Ankunft stach ein Detail direkt ins Auge: Gigi trägt einen goldenen Ring an ihrem linken Ringfinger!

Für ihren großen Tag hatte sich Gigi Hadid ordentlich in Schale geworfen: Sie wählte ein weißes Bustier mit tiefem Ausschnitt in Kombination mit schwarzen Lederhosen und stach damit auf ihrer eigenen Party hervor. Der ehemalige Victoria's Secret-Engel und der Hangover-Star gaben auch beim Betreten des Events kein gewöhnliches Paar ab, sondern präsentierten sich als perfekt eingespieltes Team. Während drinnen bereits die Gäste warteten, genossen die beiden sichtlich das Blitzlichtgewitter auf dem Weg ins Innere. Das Gerücht, dass Bradley dem Model einen Heiratsantrag machen könnte, kursiert schon seit einiger Zeit – das funkelnde Schmuckstück an ihrem Finger heizt die Gerüchte nun erneut an. Offiziell bestätigt ist allerdings bisher nichts.

Gigi und Bradley gehen seit rund einem Jahr als Paar durchs Leben. Mittlerweile haben sie einander auch ihre Familien vorgestellt – auch ihre Töchter. Bradleys Tochter Lea (8) stammt aus seiner früheren Beziehung mit dem Model Irina Shayk (39). Khai (4), die vierjährige Tochter von Gigi, geht aus der ehemaligen Beziehung mit One Direction-Star Zayn Malik (32) hervor. Wie ein Insider gegenüber OK! berichtete, sollen sich die Mädchen auch bestens miteinander verstehen.

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Instagram / gigihadid Gigi und Tochter Khai unterwegs beim Sightseeing

