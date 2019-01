Ein Abend voller überraschender Sieger! Am Sonntag wurden in Beverly Hills zum 76. Mal die Golden Globes verliehen – das Spektakel zählt zu den wichtigsten Preisen der Film-Branche. In diesem Jahr hoffte besonders Lady Gaga (32) mit ihrem Film "A Star Is Born" auf gleich mehrere Gold-Auszeichnungen. Sie und Film-Partner Bradley Cooper (44) waren mit dem Streifen gleich in fünf Kategorien nominiert. Sie gewannen jedoch ausschließlich eine – den besten Filmsong. Doch wer waren dafür die Top-Abräumer des Abends?

Alle Film-Preisträger in der Übersicht:

Bester Film – Musical oder Komödie: "Green Book – Eine besondere Freundschaft"

Bester Film – Drama: "Bohemian Rhapsody"

Bester Animationsfilm: "Spiderman: Into the Spider-Verse"

Beste Hauptdarstellerin – Drama: Glenn Close (71) mit "Die Frau des Nobelpreisträgers"

Bester Hauptdarsteller – Drama: Rami Malek mit "Bohemian Rhapsody"

Beste Hauptdarstellerin – Musical / Komödie: Olivia Colman (44) mit "The Favourite"

Bester Hauptdarsteller – Musical / Komödie: Christian Bale (44) mit "Vice – Der zweite Mann"

Beste Nebendarstellerin: Regina Kind mit "If Beale Street Could Talk"

Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali mit "Green Book"

Bestes Drehbuch: Brian Hayes Currie, Peter Farrelly und Nick Vallelonga mit "Green Book"

Beste Filmmusik: Justin Hurwitz mit "First Man"

Bester Filmsong: Shallow – "A Star Is Born"

Beste Regie: Alfonso Cuarón (57) mit "Roma"

Bester fremdsprachiger Film: "Roma"

Schauspieler Rami Malek (37) durfte sich über zwei große Ehrungen freuen. Mit seinem Streifen "Bohemian Rhapsody" holte er sich nicht nur den Pokal in der Kategorie bester Film in der Sparte Drama, sondern wurde auch als bester Hauptdarsteller im Bereich Drama ausgezeichnet. Ein weiteres Werk durfte sich an diesem Abend über gleich drei Auszeichnungen freuen. "Green Book – Eine besondere Freundschaft" gewann den Golden Globe im Bereich bester Musical-Film oder Komödie, sowie für das beste Drehbuch. Außerdem wurde Mahershala Ali (44) zum besten Nebendarsteller gekürt.

Zwei Sonder-Auszeichnungen wurden zudem am Sonntag vergeben. Carol Burnett erhielt einen Golden-Globe-Ehrenpreis für ihre besonderen Verdienste im TV. Den besonderen Cecil B. DeMille Award für herausragende Beiträge zur Welt des Entertainments erhielt Jeff Bridges (69).

Gewinner der TV-Serien:

Beste Serie – Drama: "The Americans"

Beste Serie – Komödie / Musical: "The Kominsky Method"

Beste Mini-Serie oder TV-Film: "The Assassination of Gianni Versace (✝50): American Crime Story"

Beste Serien-Hauptdarstellerin – Komödie / Musical: Rachel Brosnahan mit "The Marvelous Mrs. Maisel"

Bester Serien-Hauptdarsteller – Komödie / Musical: Michael Douglas (74) mit "The Kominsky Method"

Beste Serien-Hauptdarstellerin – Drama: Sandra Oh (47) mit "Killing Eve"

Bester Serien-Hauptdarsteller – Drama: Richard Madden (32) mit "Bodyguard"

Beste Hauptdarstellerin – Serie, Mini-Serie oder TV-Film: Patricia Arquette mit "Escape at Dannemora"

Bester Hauptdarsteller – Mini-Serie oder TV-Film: Darren Criss (31) mit "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Beste Nebendarstellerin – Serie, Mini-Serie oder TV-Film: Patricia Clarkson mit "Sharp Objects"

Bester Nebendarsteller – Serie, Mini-Serie oder TV-Film: Ben Whishaw (38) mit "A Very English Scandal"

Getty Images Brian May, Rami Malek und Roger Taylor bei den Golden Globes

Getty Images Mahershala Ali bei den Golden Globes 2019

Getty Images Jeff Bridges bei den Golden Globes 2019

